Ученый предупредил о начале второй волны эпидемии COVID-19 в Испании

Микробиолог, профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада рассказал о начале второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в Испании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что вторая волна будет проходить спокойнее первой, поэтому закрытия международных границ ждать не стоит.

Специалист уточнил, что с 15 мая в стране уже начало расти число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Однако ученый добавил, что вторая волна началась пока не во всех регионах.

«Она другая – с более легкими случаями и с более молодыми заразившимся, потому что удается выявлять новые случаи заражения благодаря отслеживанию», — подчеркнул Техада.

По его мнению, вирус уже начал слабеть.