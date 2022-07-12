Космическое агентство NASA опубликовало первую цветную фотографию вселенной, сделанную космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST). Снимок был обнародован в ходе трансляции из Белого дома в понедельник, 11 июля.

«Это первое изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА, является самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день», — говорится в сообщении NASA. На снимке запечатлено скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад.

«Тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения Уэбба. Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на земле держит на расстоянии вытянутой руки», — описало снимок агентство.

SMACS 0723 обладает настолько большой массой, что гравитация искажает свет расположенных за ним галактик, действуя как «гравитационная линза». Благодаря этом эффекту камере удается запечатлеть расположенные за скоплением SMACS 0723 более далекие галактики, объясняет NASA.

Остальные обработанные изображения NASA пообещала представить 12 июля во время трансляции из Центра космических полетов Годдарда под Вашингтоном. (DW)