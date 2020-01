Ученые открыли молекулу, которая может помочь в лечении болезни Паркинсона

Молекулу, способную, действуя как лекарство, блокировать патологический белок, являющийся первопричиной развития болезни Паркинсона, открыли ученые Ратгерского университета (штат Нью-Джерси) в результате исследования, проведенного совместно с коллегами из Научно-исследовательского института Скриппса во Флориде. Результаты работы опубликованы в журнале Национальной академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.

По мнению ученых, ключевым в понимании механизмов развития заболевания, является белок А — синуклеин, который способен накапливаться в клетках мозга, что приводит к их деградации и гибели.

В зависимости от того, в каких отделах нервной системы он концентрируется — в чувствительных либо двигательных — и превалирует клиническая симптоматика, констатируют ученые. Достаточно аморфная структура белка, а также то, что он не имеет четкой локализации в организме и постоянно меняет свою форму, затрудняет «нацеливание» на него лекарственных препаратов. Поскольку рост концентрации белка существенно ускоряет процесс дегенерации нервных клеток, главная задача, изначально стоявшая перед учеными, заключалась в том, чтобы попытаться снизить содержание А-синуклеина в этих клетках.

Усилия исследователей в конечном итоге привели к выделению рибонуклеиновой кислоты (РНК), способной сыграть роль разрушителя А-синуклеина. Ученые полагали, что данная методика позволит посредством РНК-мессенджера блокировать выработку патологического белка, тем самым существенно замедлив либо приостановив развитие болезни Паркинсона. Поскольку сам белок невозможно блокировать напрямую, роль его «убийцы» может сыграть РНК.

«Мы нашли молекулу, наиболее удобную для воздействия на белок на уровне РНК», — утверждает автор проекта, профессор химии института Скриппса Мэтью Дисней. Его коллега, профессор неврологии Ратгерского университета Марал Мурадян считает полученные учеными наработки «весьма многообещающими». Он надеется, что выделенные соединения дадут возможность «полноценного лечения болезни Паркинсона на различных этапах его развития».(РИА Новости)