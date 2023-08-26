Ученые зафиксировали связь между тем, удален ли у человека аппендикс, и риском развития болезни Паркинсона. Оказалось, что люди, которые прошли через операцию, сталкиваются с нейродегенеративным недугом в два раза реже.

Команда исследователей из Бельгии изучила медицинские записи около 25 000 пациентов с болезнью Паркинсона, чтобы выяснить, могут ли проблемы с кишечником быть предупредительным признаком заболевания. Оказалось, что у людей с запорами и синдромом раздраженного кишечника вероятность недуга в два раза выше по сравнению с людьми без этих состояний.

Кроме того, авторы работы также узнали: у тех, кто перенес операцию по удалению аппендикса, риск диагностированной болезни Паркинсона ниже на 52%, пишет издание Daily Mail.

Ученые пока не смогли точно установить, как именно наличие аппендикса влияет на риск развития Паркинсона. Однако известно, что удаление этого органа нашему здоровью не вредит.

По мнению ученых, наши предки использовали аппендикс для переваривания жесткой еды. Также есть исследования, которые подтверждают, что этот орган производит и хранит микробы, улучшающие здоровье кишечника.

Однако авторы материала, опубликованного в журнале Gut, выдвинули гипотезу, что аппендикс может быть источником неправильно свернутого альфа-синуклеина. Это соединение есть в мозге, сердце и мышцах. Однако, когда белок сворачивается неверно, он образует токсичные комки, которые, как считается, способствуют распространению болезни Паркинсона.

Руководитель группы в Британском научно-исследовательском институте деменции при Калифорнийском университете в колледже доктор Тим Бартельс отметил, что у исследования есть еще один интересный, побочный вывод. Ученые также нашли возможную связь между аппендиксом и патологическим инсультом. Однако эту версию еще предстоит проверить.