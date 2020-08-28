Ученые нашли витамин, способный блокировать коронавирус

Ученые Индии выяснили, что витамин В12 может блокировать размножение коронавируса.

Специалисты из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий провели компьютерное моделирование и оказалось, что особая форма выпуска B12 — метилкобаламин — способна подавлять репликацию вирусных клеток. Исследование опубликовано в журнале IUBMB Life.

«Это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице», — говорится в заявлении.

Но ученые отмечают, что для использования витамина В12 в лечении больных коронавирусов необходимо провести еще ряд исследований.

Напомним, что ученые по всему миру ищут способ остановить распространение коронавируса. (kp.ru)