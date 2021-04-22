Учения войск ЮВО и ВДВ пройдут в Крыму

В четверг, 22 апреля, в Крыму будет проведен основной этап учения войск Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках проверки боеготовности за зимний период обучения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что основной этап испытания данных войск состоится на полигоне Опук, расположенном в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности.

Как сообщили в министерстве, в практических действиях войск на этом полигоне Опук поучаствуют подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ.