«Учения – намек, в первую очередь, армянам: Азербайджан будет зачищать лесные массивы»

Азербайджанская армия 15-18 марта проводит контртеррористические учения с участием до 10 тысяч военнослужащих и привлечением около 100 единиц бронетехники, 200 ракетных и артиллерийских установок, 30 боевых самолетов и беспилотных летательных аппаратов. По сценарию, войска будут уничтожать незаконные вооруженные формирования и диверсионные отряды в горно-лесистой местности. Основное внимание в ходе маневров уделено управлению войсками – перегруппировке частей и подразделений, совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения. Тематика и содержание учений ассоциируются с боевыми действиями в Карабахе осенью 2020 года, чего в Минобороны АР и не скрывают. Очевидно, условный противник – это вполне конкретный сосед, отмечает российский Sputnik.

А Вооруженные силы Армении 16-20 марта проведут широкомасштабные военные учения на всех операционных направлениях, с участием более 7500 военнослужащих, 100 единиц бронетехники, 200 ракетных и артиллерийских установок, 90 комплексов ПВО. Состоятся тренировки по управлению огнем подразделений с боевой стрельбой с розыгрышем оперативно-тактических эпизодов. Для поддержки сухопутных войск и подразделений спецназа будут использованы средства воздушного нападения, то есть ударная авиация. Основной задачей учений в Минобороны РА названа проверка боеготовности войск, и все же мероприятие выглядит недвусмысленным ответом на военную активность соседнего Азербайджана.

Подобная «игра мускулами» двух стран происходит впервые после горячих осенних событий в Карабахе. МИД России заявил, что плановые военные учения Азербайджана не создают рисков для безопасности в регионе. Военнослужащие российского миротворческого контингента надежно контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. И все же, в Армении с сентября 2020 года сохраняется военное положение, которое парламент отменять пока не намерен.

Кое-каких иностранных наблюдателей масштабные маневры двух армий настораживают. Мол, как бы это не перешло в новую войну. Но уместны ли такие мысли? Ведь согласно таким предположениям, получается, что Азербайджан либо должен будет силовым образом давить на российских миротворцев, чтобы полностью вернуть Нагорный Карабах, либо нападать на территорию Армении. Очевидно, это абсолютно не в интересах Баку. Тогда кто? Армения попытается отвоевать «оккупированные Азербайджаном части НКР»? С ее нынешним потенциалом это тоже несерьезно. Так уместны ли тогда такие предположения на фоне маневров?

Своим мнением на этот счет поделился с # военный эксперт, бывший сотрудник минобороны АР Джаваншир Гусейнов:

— Вообще, в принципе любые маневры – это не только обучение и повышение боеспособности армии. Это и демонстрация силы, и как бы военно-политическая акция. То есть, в тех случаях, когда нет возможности провести реальную операцию, или в преддверии угрозы какой-то агрессии со стороны противника, государство проводит маневры, как правило, недалеко от зоны предполагаемого конфликта. Это, во-первых, стягивание сил в определенном направлении, и что самое главное – демонстрация, что армия готова, она стоит, и в любой момент может провести какую-то превентивную операцию.

В этом плане всегда бывает интересен объявленный сценарий маневров. В данном случае Азербайджан открыто заявил, что учения предполагают отработку навыков в гористо-лесистой местности по нейтрализации и уничтожению террористических вооруженных формирований, что однозначно дает намек всем следящим внимательно за ситуацией на Южном Кавказе, и в первую очередь армянам, о том, что при необходимости Азербайджан будет зачищать лесные массивы, куда Армения пытается, в нарушение условий Трехстороннего заявления, перевезти через российские блокпосты своих военнослужащих. С азербайджанской стороны всё предельно ясно, открыто.

Как правило, это тоже международная практика — если одна из конфликтующих сторон или находящихся в предконфликтном состоянии стран приступает к маневрам, вторая тоже начинает учения в этот период. Такое мы часто видим на примере России и стран НАТО, если кто-то один начинает, другой приступает к таким же действиям в близком направлении.

В данном случае, то, что делает Армения – это больше демонстрация. Мы понимаем, что для открытой широкомасштабной военной операции у Армении нет ни сил, ни средств. И дело даже не в том, что боевая техника уничтожена, речь больше идет о боевом духе. Военнослужащие азербайджанской армии ощущают себя сейчас победившими, у них морально-психологический подъем, мотивация на случай начала боевых действий.

Поэтому с армянской стороны сегодня это, скорее, демонстрация, больше политическая, чем военная. Конечно, исключать риска возобновления боевых действий никогда нельзя, но предполагать какую-то широкомасштабную войну осенью 2021 года сейчас не приходится. Можно допустить, что азербайджанские силы, в случае обнаружения каких-то групп диверсантов в лесных массивах, проведут зачистку в этих регионах, и сейчас идет подготовка военнослужащих именно к такого типа операциям. Для этого очень важны сплоченность и умение взаимодействовать между различными подразделениями и войсковыми частями, с подключением при необходимости артиллерии, бронетехники, авиации. Вот эти навыки, я думаю, азербайджанская армия сейчас и отрабатывает.