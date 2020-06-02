Учебно-воспитательный процесс приостановлен до конца учебного года

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о приостановлении учебного и учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Согласно распоряжению, до конца 2019-2020 учебного года во всех учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана, процесс обучения и воспитания приостановлен, и отложены все мероприятия в связи с этим, за исключением приема обращений граждан, связанных с оценкой (аттестацией) обучающихся, экзаменов и интервью по приему детей (учащихся) в общеобразовательные учреждения, выдачи различных справок и документов, других мероприятий, не имеющих прямой связи с учебным и учебно-воспитательным процессами.

Министерству образования, другим органам исполнительной власти, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, юридические лица, контрольный пакет долей (акций) которых находятся в государственной собственности, поручено обеспечить принятие необходимых мер по исполнению распоряжения.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания – с 30 мая.