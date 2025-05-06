В эти дни издательство «Altun Kitab» впервые выпустило в свет на латинице и в новой редакции учебник «История зарубежной литературы XX века» (в новом издании — «Литература зарубежных стран XX века»), написанный Народным писателем Исмаилом Шихлы — одним из выдающихся представителей азербайджанской литературы XX века — в 1974 году для студентов филологических факультетов высших учебных заведений.

Исмаил Шихлы был не только писателем, но и видным литературоведом и педагогом. Более 40 лет своей жизни он посвятил педагогической деятельности. Будучи специалистом по античной и зарубежной литературе, он не без труда основал кафедру зарубежной литературы в Азербайджанском государственном педагогическом университете, где долгое время был её заведующим. Прекрасно зная, в каких учебниках нуждаются студенты филологических факультетов вузов Азербайджана, он в 1964 году перевёл с русского на родной язык учебник «История зарубежной литературы XIX века», а затем в соавторстве с М.А.Тагирли и М.Б.Хаятзаде опубликовал «Историю зарубежной литературы XVIII века».

Учебник «Литература зарубежных стран XX века», недавно увидевший свет, со дня первого издания стал настольной книгой для студентов-филологов. Несмотря на то, что с момента его первой публикации прошел 51 год, потребность в этом учебнике остаётся актуальной, поскольку с тех пор не было подготовлено нового пособия подобного масштаба. Учитывая это, руководитель издательства «Altun Kitab» Рафик Исмаилов, посоветовавшись с сыном писателя — Эльчином Шихлы, принял решение переработать и подготовить книгу в соответствии с современными требованиями. Эльчин Шихлы очистил текст от идеологических «штампов» советской эпохи, добавил краткие обзоры произведений авторов, ушедших из жизни после 1974 года и не вошедших в первое издание по объективным причинам, а также включил информацию о писателях и произведениях, вошедших в учебные программы после падения «железного занавеса».

Таким образом, эта книга должна восприниматься как своеобразный подарок студентам филологических факультетов вузов страны к началу нового учебного года.