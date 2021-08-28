Митинг под названием «Жизнь заложников Кремля — не игрушки» прошел в субботу, 28 августа, под окнами офиса президента Украины Владимира Зеленского. В преддверии встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, запланированной на 31 августа, около 30 участников акции в Киеве потребовали от главы украинского государства найти способы давления на руководство России для освобождения людей, незаконно задержанных и осужденных на территориях аннексированного Крыма и так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Кроме того, активисты призвали президентов Украины и США добиться, чтобы Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил доступ к лицам, незаконно удерживаемым в Крыму и на востоке Украины, и смог беспрепятственно оказать им медицинскую помощь. Аналогичное требование было направлено в посольство Соединенных Штатов в Киеве и Госдепартамент США. (DW)