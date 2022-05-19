17 мая 2022 года министерство обороны сообщило об изучении информации об участии в Отечественной войне 12 616 человек. «После полной подготовки необходимых документов они будут переданы в соответствующую комиссию для включения в подсистему «Зафар» Министерства труда и социальной защиты населения. После этого гражданам, которые были утверждены как «Ветераны войны», и имена которых включены в подсистему «Зафар», будет обеспечена выплата ежемесячной пенсии Президента Азербайджанской Республики (80 манатов), которая будет пересчитана с 1 января 2022 года», — говорится в сообщении Минобороны (https://media.az/society/1067860486/v-minoborony-prokommentirovali-obraschenie-grazhdanina-v-svyazi-s-predostavleniem-emu-zvaniya-veteran-voyny/).

25 февраля 2022 года на страницах # была опубликована статья под названием «Почему некоторые добровольцы не могут получить статус «Ветеран войны»?». В статье рассказывалось о жителе Джалилабадского района Вюсале Шахбазове, который добровольцем принимал участие в военных действиях во время Отечественной войны, однако так и не смог получить статус «Ветерана войны». Сегодня участник Отечественной войны вынужден работать чернорабочим в Саудовской Аравии.

Мы решили выяснить, собирается ли Министерство обороны присваивать таким добровольцам как Вюсал Шахбазов звание «Ветерана войны» и включать его имя в подсистему «Зафар».

Как сообщил # офицер пресс-службы Минобороны Фамил Гусейнов, среди 12 616 человек, чьи документы проходят проверку, есть и добровольцы. «Мы обязательно сообщим о результатах этой проверки общественности», — сказал офицер пресс-службы.

В беседе с нами глава общественного объединения “Забота об участниках Отечественной войны” Фиридун Мамедов отметил, что целью добровольцев, принявших участие в Отечественной войне и стремящихся получить звание “Ветерана войны”, вовсе не является получение каких-то материальных благ. “Ведь единственное, на что могут рассчитывать лица, получившие звание “Ветерана войны”, это восемьдесят манатов в месяц. Это же просто копейки и прожить на эту сумму нельзя”, — сказал Фиридун Мамедов.

По мнению руководителя общественного объединения, участники войны просто хотят добиться признания своих заслуг. “Министерство обороны давно могло бы изучить информацию об участниках Отечественной войны. Сегодня в этой сфере царит неразбериха. Ко мне даже обращались участники войны, которые сначала получили звание «Ветерана войны», но потом были лишены этого статуса», — отметил Фиридун Мамедов.

Военный эксперт Узеир Джафаров считает, что наши чиновники создают всяческие препятствия для того, чтобы помещать участникам войны получить то, что им полагается по праву. По мнению военного эксперта, любой, кто состоял на довольствии в воинской части, принимающей участие в войне, независимо от того, призывник он или доброволец, имеет право на получение звания «Ветеран войны». «Но наши чиновники требуют от солдат доказательств того, что они принимали непосредственное участие в боевых действиях», — заявил нам Узеир Джафаров.

По словам военного эксперта, это напоминает ему апрельские бои 2016 года, когда звание «Ветерана войны» предоставляли не всем участникам боевых действий, а лишь тем, кто получил ранение.