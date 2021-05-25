«Количество лицеев и гимназий, принимающих студентов централизованно, составляет 15, и они выбраны для пилотного проекта. Ежегодно в эти лицеи и гимназии поступает много обращений».

Как сообщает АПА, об этом заявил завсектором по работе с лицеями, гимназиями и частными общеобразовательными учреждениями министерства образования Фуад Гараев.