Потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом уже нанесенных инфраструктуре и экономике разрушений, и будущих потерь в последующие годы превышают $1 трлн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Шмыгаль отметил, что подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован.

«Убытки, рассчитанные косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы – составляют более триллиона долларов», – сказал он.

По его словам, первая его составляющая – прямые инфраструктурные убытки. «Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения – мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры каждый день растут. Сейчас наша оценка — около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд», – пояснил он.

Он добавил, что вторая составляющая — это подсчет потерь украинской экономики. «Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда мы будем продолжать боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более $290 млрд», – сказал Шмигаль.

По его словам, третья часть – потери, которые понесло государство вследствие уменьшения ВВП в перспективе. «До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка», – констатировал глава украинского правительства.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, его номинальный объем составил около $200 млрд.