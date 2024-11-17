США должны компенсировать Ирану 1 трлн долларов ущерба за введенные против Тегерана санкции.

Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС — ред.) генерал Али Шамхани.

«Американцы должны выплатить Ирану компенсацию в 1 трлн долларов за ущерб, который они нанесли нашей стране, сдерживая ее», — приводит его слова пресс-служба иранского Минобороны.

Генерал отметил, что США начали вводить санкции против Ирана после Исламской революции и захвата «шпионского гнезда» (американского посольства в Тегеране — ред.), а не после выхода Вашингтона из ядерной сделки.

Шамхани добавил, что власти Соединенных Штатов поддерживали террористические группировки на Ближнем Востоке, которые нанесли ущерб национальной безопасности исламской республики.

США ввели первые односторонние санкции в отношении Ирана вскоре после Исламской революции 1979 года, в результате которой в стране пал шахский режим. Поводом для ограничений стал захват американского посольства и его сотрудников в Тегеране 4 ноября 1979 года группой иранских студентов.

Тогда Вашингтон оказал жесткое давление на Тегеран. Указом президента США Джимми Картера от 14 ноября 1979 года прекратилась закупка иранской нефти, заморожены иранские вклады в американских банках и их зарубежных филиалах, запрещена продажа Ирану деталей военного назначения. После разрыва дипломатических отношений в апреле 1980 года Вашингтон ввел запрет на экспорт американских товаров в Иран (включая продовольствие и медикаменты), на денежные переводы в эту страну, а также на импорт иранских товаров.

В последующие годы санкционный режим США в отношении Ирана неоднократно корректировался: часть запретов отменялась, другая ужесточалась, вводились новые ограничения. После иранской ядерной сделки 2015 года санкции начали постепенно снимать в ответ на ограничение иранское ядерной программы.

Но в 2018 году действующий на тот момент президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и восстановил все американские рестрикции, которые действуют до сих пор.