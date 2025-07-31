Вашингтон должен возместить ущерб, нанесенный иранской ядерной программе ударами Вооруженных сил США, прежде чем Тегеран согласится на возобновление переговорного процесса. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«США должны объяснить, почему напали на нас в разгар переговоров, и гарантировать, что это более не повторится <…>. Они должны компенсировать [Ирану] нанесенный ими ущерб», — сказал он в интервью британской газете Financial Times (FT).

Иранский министр отметил, что возможность продолжения переговоров с Вашингтоном по-прежнему сохраняется, однако многие в Тегеране с большим недоверием относятся к дипломатическим инициативам США. «Люди говорят мне: не трать времени, не дай [США] себя обмануть, если американцы и сядут за стол переговоров, то только чтобы скрыть свои истинные намерения», — добавил он.

«С европейцами сейчас нет смысла вести переговоры, потому что они не могут отменить санкции, ни сделать что-то еще. Если они попытаются ввести в действие механизм snapback (предполагающий восстановление санкций СБ ООН против Ирана — прим. ТАСС), на этом для них все закончится», — подчеркнул Арагчи.