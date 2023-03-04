Погибший сегодня в результате вооруженного инцидента, произошедшего в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе Баку Гашимов Руфат Рахиб оглу был сотрудником Управления военизированной охраны, подведомственного учреждения министерства цифрового развития и транспорта.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства цифрового развития и транспорта в Facebook.

Отмечается, что Управление военизированной охраны сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании инцидента. О результатах общественность будет проинформирована правоохранительными органами.