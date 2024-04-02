Ликвидированный командующий силами спецподразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Sepah-e-Qods в Сирии и Ливане Захеди «координировал все с лидером Хизбаллы Насраллой и отвечал за поставки оружия, развертывание сил, планирование атак, управление ХАМАСом и другими организациями с ливанской территории». Об этом сообщает американский аналитический сайт Al-Monitor, со ссылкой на источник в израильской разведке.

1 апреля сирийские СМИ сообщили об авиаударе по зданию, примыкающему к посольству Ирана в Дамаске. В результате был ликвидирован командующий силами спецподразделения КСИР Sepah-e-Qods в Сирии и Ливане Мухаммад Реза Захеди. Позже КСИР подтвердил ликвидацию последнего и еще 6 иранских офицеров. В то же время Ynet сообщил, что Израиль отверг принадлежность атакованного здания к посольству Ирана, отметив, что удары были нанесены по военному объекту Sepah-e-Qods.