У заведующего управлением делами Кабинета Министров Хикмета Халилова вымогали крупную сумму денег путем угроз.

Как сообщает #, некому Халафову Вахиду Алисафа оглу предъявлено обвинение по статьям 182.4 и 322 Уголовного кодекса за вымогательство крупной суммы денег у Хикмета Халилова.

Расследование уголовного дела в отношении Вахида Халафова завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело передано в производство судье Азаду Меджидову.

Хикмет Халилов, признанный потерпевшим по делу, является заведующим управлением делами Кабинета Министров.