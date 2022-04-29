Администрация США может потратить только $250 млн на оказание военной помощи Украине, это все, что осталось от $3,5 млрд, выделенных на эти цели Конгрессом в марте текущего года. Об этом сообщила в четверг на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Как вы знаете, у нас было $3,5 млрд для помощи на цели обеспечения безопасности. Из них осталось около $250 млн. Конечно, мы будем работать над ускорением и предоставлением этого украинцам, но для того, чтобы продолжать помогать им, помогать обеспечивать наличие у них необходимого оружия, <…> нужно срочно продвигаться вперед [в Конгрессе] с этим финансированием», — сказала она. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Белого дома.