Проблемы орошения в сельскохозяйственных регионах нашей страны не теряют своей актуальности. А ведь еще летом 2020 года утвердили специальный план по рациональному использованию водных ресурсов, призванный поставить точку в бедах наших аграриев за два последующих года.

Но план этот остался на бумаге, а прописанные там меры включили в другой документ, именуемый Стратегией социально-экономического развития АР на 2022─2026 годы. Словом, решение проблем снова отложили в долгий ящик, делится с # специалист по вопросам сельского хозяйства Вахид Магеррамов, любезно согласившийся рассказать о назревшем дефиците воды и путях выхода из этой ситуации.

— К сожалению, проблемы водоснабжения и орошения не сходят с активной повестки, а недавно жители двух сел Саатлинского района даже попытались привлечь внимание к этой проблеме, перекрыв местную трассу. Что происходит и почему не хватает воды?

— Воды на просторах нашей страны достаточно, если рационально ее использовать. Официально водных ресурсов в Азербайджане 25 млрд кубометров – почти впятеро больше потребности. Но по данным профильных ведомств, за три десятилетия водоснабжение сократилось аж на 20%, а через 30 лет сократится еще настолько же. О проблеме глаголют и международные структуры. В рейтинге Института мировых природных ресурсов Азербайджан разместился на «солидном» 18-ом месте среди 33 стран мира, находящихся под угрозой засухи. Но, опять же, в нашем случае дело не в дефиците воды. Сложности кроются в нерациональном ее использовании и больших утечках.

По утрате воды из природных источников Азербайджан опередил все страны Содружества и даже вышел на первое место. На такое указывают и данные ОАО «Мелиорация и водное хозяйство АР», которые приводятся официальной статистикой. Почти половина воды в сельском хозяйстве приходится на потери. Так что нужно начинать с разумных подходов к расходованию и использованию водных ресурсов. Ведь растущее население – это еще и необходимость расширения производства сельхозпродукции. Наш водный потенциал позволяет удвоить площади орошаемых земель до 4 млн гектаров, но вслед за этим многократно возрастут и потери воды. Поэтому нужно сначала добиться рационального использования, приглядевшись к опыту, скажем, Израиля…

— Просто удивительно, как же эта страна в пустыне стала самой продвинутой по уровню развития сельского хозяйства?

— Израильское зеленое чудо в пустыне является следствием умного и бережного подхода к расходу воды, наряду с использованием современных технологий и организацией отрасли сельского хозяйства. Отрасль растет, внутренний спрос населения покрывается местным производством, прибавьте к этому серьезные показатели продовольственного экспорта…

При этом количество используемой воды даже сократилось, если сравнивать с концом прошлого века. Только подумайте: посевные площади в этой стране лишь в 3,4 раза меньше наших, а расход воды – в десять раз. В Азербайджане на сельское хозяйство из водоемов уходит аж 11,9 млрд куб.м воды, а там чуть больше миллиарда. Результаты тоже несопоставимы. Израиль обеспечивает внутреннее потребление сельхозпродукции собственным производством на 95%, а по уровню продовольственной безопасности занимает восьмое место в мире, тогда как мы на 62-м месте.

— Хотите сказать, что все зависит от опыта управления водным хозяйством и бережного отношения к живительной влаге?

— А как же иначе? Израильтяне лидируют по применению прогрессивных технологий и разумных подходов к использованию воды, особенно предотвращению ее утечек из сети. На большие расстояния она подается по металлическим трубам. Плюс ко всему, это еще и капельное орошение, и использование методов фильтрации, и системы сбора и очистки дождевых вод. В стране повторно используются термальные воды, а управление даже отдаленным орошением полностью компьютеризировано и организовано на высшем уровне. Налажено измерение расхода воды, а также грамотная политика ценообразования на этот ресурс. Словом, нам есть чему у них поучиться с точки зрения опыта организации эффективного использования водных ресурсов страны.

— Чему именно?

— Думаю, нужно для начала оптимизировать управление нашим водным хозяйством и передать его одному ведомству. У нас сейчас это курируют сразу четыре структуры – Минэкологии, МЧС, «Азенержи» и ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». Вот и получается, что у семи нянек дитя без глаза… Поэтому нужно организовать централизованный подход к управлению, а после приступить к разработке и реализации специальной госпрограммы для решения всех накопившихся проблем. Например, существует острая нужда в организации системы сбора и хранения дождевых, речных и грунтовых вод с последующей транспортировкой по месту назначения. Кстати, нам не помешало бы перенять израильский опыт подачи воды по металлическим трубам, а главное, нужно внедрять систему капельного орошения.