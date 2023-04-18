Пропавшими без вести сейчас числятся более семи тысяч украинских военных

Как сообщает УНИАГ, об этом заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко в эфире телемарафона.

«Цифра такая действительно есть, она чуть-чуть больше семи тысяч, и мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы ищем как пропавших без вести, они все же в плену», — отметил Котенко.

По его оценке, примерно 60-65% без вести пропавших обнаруживаются живыми и в плену, «остальные — к сожалению, погибшие», — сказал он.