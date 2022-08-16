Вечером воскресенья в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, обернувшийся многочисленными жертвами среди мирных жителей. Армянские СМИ со ссылкой на официальные источники сообщают, что взорвался склад с пиротехническими материалами. После взрыва в ТЦ начался пожар, что еще более усугубило ситуацию.

На данный момент сообщается о 16 жертвах трагедии, но окончательное число погибших все еще не выяснено.

Из-за взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Армении — «нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Создана следственная группа, также проводится ряд мероприятий для выяснения обстоятельств трагедии. Как сообщали ранее в прокуратуре страны, точные причины взрыва пока не установлены.

На первый взгляд, налицо халатность соответствующих структур, нарушение правил пожарной безопасности и прочее. Но вот реакция определенных сил, которые не прочь использовать данную трагедию в собственных интересах, наводит на определенные размышления.

Мы далеки от конспирологических версий, но давайте рассмотрим данный инцидент под другим углом зрения, отличным от «бытовухи».

К примеру, проправительственные телеграмм-каналы выдвигают версию, что взрыв в «Сурмалу» сыграл на руку оппозиции, которая выступает за смену власти в Армении, после чего Пашиняну придется уйти на покой. Ради «святой цели во имя спасения» оппоненты Пашиняна не брезгуют ничем. Они готовы на «жертвенный алтарь» преподнести даже 5-летнюю девочку. Выдав живое дитя за мертвое.

Итак, близкие к армянскому премьеру Николу Пашиняну телеграмм-каналы пишут:

«После взрыва и последующего пожара в ТЦ «Сурмалу» государственные органы РА надлежащим образом информировали и продолжают оперативно предоставлять общественности информацию, связанную с трагедией, в том числе о жертвах и пострадавших.

Однако, на этом фоне, печально известный в армнете своими «неопровержимыми инсайдами» информационный террорист Мика Бадалян и его партнёр Семен Пегов начали собирать «лайки и подписчиков» в армянском сегменте, играя на чувствах людей.

Так, сразу после взрыва информационный террорист сообщил, что в результате взрыва погибла 5-летняя девочка. Об этом ему якобы рассказали свидетели, которые помогали эвакуировать тело девочки с места происшествия. Чуть позже эта информация появилась и на канале Семена Певгова (Wargonzo).

Министерство здравоохранения РА опровергло распространенную дезинформацию и заявило, что 5-летнего ребенка среди жертв нет и информация не соответствует действительности. Позже Медицинский центр «Сурб Аствацамайр» сделал заявление, где упоминалась госпитализированная 5-летняя девочка, жизни которой ничего не угрожало. После получения медпомощи, согласно сообщению Медцентра, девочка была выписана из больницы.

Действия Бадаляна можно квалифицировать как кампанию, направленную на дискредитацию государственных институтов, с целью создания недоверия в обществе к предоставляемой официальной информации.

К сожалению, данный информационный террорист поддерживается и спонсируется российским агитпропом, и в частности, составом посольства РФ в РА. Кого же обвинят в том, что ненависть к этому информационному террористу напрямую проецируется на российские институты?

Виноватым, как всегда, объявят армянский народ, или хотя бы на этот раз поймут, что ответственность лежит на топорных российских пропаган*онах, невежественных дипломатах и сотрудниках посольства?

Честно говоря, кто такой Мика Бадалян, к моему величайшему стыду, я не знаю. Но коли уж сами армяне в Мике видят угрозу и провокатора, то это о многом говорит. А вот Семен Пегов – холуй владельца российского издания «Лайфньюс» Арама Габрелянова, нам хорошо известен.

Ведь именно он, находясь в сотнях километрах от освобожденной Шуши во время 44-дневной войны, вещал о том, что армяне не сдадут город. То есть, одно имя Пегова тождественно понятию «ложь и деза».

Не питая никакого уважения ни к Пашиняну, ни близким его политике медиа, вынужден признать: российский политический истеблишмент, который наблюдает за попытками Пашиняна в поствоенный период поиграть в независимость, очень недоволен.

И трагедия, которая произошла в «Сурмалу», становится козырем в руках оппозиционных Пашиняну сил, курируемых Москвой. Ни для кого не секрет, что так называемые реваншисты в лице Кочаряна и Саргсяна имеют безоговорочную негласную поддержку Кремля.

Взрыв в «Сурмалу» однозначно имел четко направленную цель: дискредитацию политики Пашиняна, который, судя по всему, желает скорейшего разрешения армяно-азербайджанского противодействия.

Однако Кремль не намерен прощать своему вассалу вольности, как, к примеру, брюссельские встречи с президентом Азербайджана по карабахскому вопросу. Случайностей не бывает. В политических перипетиях их не бывает тем паче.

Есть еще один немаловажный момент. Инцидент в Ереване произошел сразу же после заявления президента Азербайджана о том, что для того, чтобы Азербайджан и Армения пришли к общему знаменателю по злободневным вопросам, российские посредники не нужны.

Несомненно, данный инцидент скажется на репутации Пашиняна, чем не преминут воспользоваться пророссийские силы в Армении. Думается, что официальный Ереван в ближайшее время ждут нелегкие времена.

В любом случае ясно одно: несмотря на то, что Москва занята сегодня Украиной, от ее «всевидящего глаза» Еревану не скрыться. И потому можно спрогнозировать следующий сценарий. Активизация радикальных сил в Армении, «заморозка» позитивных шагов армянского правительства в армяно-азербайджанских отношениях, и внеочередная встреча Пашиняна с Путиным.

Резюмируя сказанное, можно прийти к выводу: сегодня в нормализации армяно-азербайджанских отношений наиболее незаинтересованной стороной является именно Россия. Действительно, если два народа тет-а-тет решат свои проблемы, то зачем им нужна Москва? Москве это обидно видеть и слышать. А смириться, тем более…