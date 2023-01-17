Пока российские военнослужащие «доблестно освобождают» Украину от «нацистов», убивая и насилуя мирных жителей, в тылу российские горе-патриоты тоже не дремлют. Они активно ищут и находят латентных «нацистов», которые посмели выступить против оккупационной войны, развязанной путинским режимом.

Российские «патриоты» в борьбе с «предателями» не стали изобретать велосипед и выбрали методы в лучших традициях средневековой инквизиции или сталинских репрессий. Разве что, пока в России «предателей» не вешают или расстреливают прилюдно, не сжигают на костре. Но это пока. Чем дольше Россия увязает в украинской трясине, отправляя на заклание все больше и больше своих военнослужащих, тем сильнее становится массовый психоз в этой стране.

В России, сразу после начала войны, началась настоящая «охота на ведьм». Граждан, выступавших против кровопролитной войны, без суда и следствия объявляли предателями и врагами народа и государства. В основном, это были творческие люди из мира искусства или шоу-бизнеса.

Мы не станем перечислять всех «предателей», так как список очень длинный. Но несколько имен мы все же упомянем. Одной из первых ласточек-«предателей» стала звездная пара Галкин-Пугачева. Некогда любимый юморист Максим Галкин после антивоенного заявления превратился во врага. Та же участь постигла его супругу – икону российской эстрады Аллу Пугачеву. Из-за начавшейся травли семейной паре пришлось покинуть родину.

Изгоями стали также другие известные личности: Андрей Макаревич, Александр Невзоров, Алексей Панин и другие.

Запущенный властями и подхваченный «патриотами» маховик морального террора не жалел никого. Ни имя, ни талант, ни ум не спас «предателей» от упырей, воспевающих смерть и кровь.

Казалось бы, гайки закручены до упора, но для «врагов народа» всегда найдется зазор. И этот зазор увеличивается с появлением новых «предателей».

Недавнее интервью российского актера Артура Смольянинова, известного по фильмам «Калашников», «9-ая рота» (по иронии судьбы патриотичного плана) привело в неистовство российские власти. Он, в частности, заявил об эмоциональной готовности воевать за Украину, а также о полном безразличии к тому, что будет дальше с Россией.

Ответка «патриотов» не заставила себя долго ждать. Депутат Госдумы Султан Хамзаев сказал, что обратится в СК с просьбой завести на актера уголовное дело. Комментируя свою инициативу, парламентарий назвал артиста “предателем”, а еще один депутат Госдумы Евгений Попов предложил исключить Смольянинова из любых проектов в области культуры с государственным участием и избавить от «преференций, предоставляемых российским паспортом».

Глава СК Александр Бастрыкин отреагировал оперативно. Он поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова.

Но в Госдуме посчитали, что уголовное дело в отношении актера слишком мягкое наказание. Так, замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) Дмитрий Гусев заявил, что в России нужно ввести маркировку для актеров, которые выступили с критикой войны в Украине. В фильмы с их участием надо добавить титр «предатель».

«Бог шельму метит. По закону перед сценами курения в фильмах зрителя предупреждают о вреде употребления табака. В материалах для СМИ и блогов от иноагентов — ставят ссылку об истинной их сущности. Минкульт должен ввести новую норму — предупреждение о предательстве в титрах визуальных произведений», — сказал он.

Вы думаете, маразм на этом закончился? Ошибаетесь. «Решившие» все проблемы народа российские депутаты пошли еще дальше на подмостках театра абсурда.

Теперь сцены с «изменниками родины» предлагают вырезать из фильмов. С такой идеей выступил член комитета нижней палаты по культуре Сергей Соловьев, передает «Говорит Москва».

При этом Соловьев отметил, что удалять сцены с критикующими войну артистами нужно так, чтобы «резко не снижать качество и содержание фильмов». В какой форме и как технически это реализовать, должны придумать «эксперты и специалисты в этой сфере».

Честно говоря, трудно представить, во что превратятся фильмы «Калашников» или «9-ая рота», где Смольянинов играет не последнюю роль, после «кастрации». А как быть с фильмом «Жмурки», где одну из главных ролей играет другой «предатель» Алексей Панин? Если вырезать все эпизоды с его участием, фильм по продолжительности даже на «Ералаш» не потянет. А «Женщина, которая поет» без Аллы Пугачевой?!

Но дело даже не в этой абсурдной инициативе. Пугает сама тенденция. В нацистской Германии евреи должны были носить «желтую звезду — лату («знак позора»). В «демократической» России предлагают вырезать «предательские» эпизоды из фильмов. Одни и те же методы.

И никто не дает гарантий, что эта тенденция в будущем может разрастись до чего-то более страшного. До суда Линча, например. Так что в нынешней ситуации для россиян безопаснее всего вспомнить известную фразу: «Мы не рабы, рабы немы». Поэтому лучше помалкивать. Как выясняется, молчание – это больше, чем золото…