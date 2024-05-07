Нидерланды планируют передать Украине американские истребители F-16 этой осенью, их начнут перебрасывать партиями уже «после лета».

Об этом рассказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен в комментарии Delfi. По ее словам, союзники следуют плану, в который входит обучение украинских пилотов, подготовка обслуживающего персонала и передача самих самолетов.

«У нас по плану учебный центр в Румынии, где мы также помогаем начать обучение украинцев. Сейчас они проходят обучение в Дании, США и других странах. И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16», — сказала она.

Как известно, в «коалицию F-16» вошли Бельгия, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединённое Королевство и Швеция. Союзники пообещали подготовить украинских авиаторов к работе с истребителями.

Нидерланды должны передать украинской армии 24 F-16, а Дания — 19 истребителей. В Норвегии также пообещали поставить Украине обновленные F-16.