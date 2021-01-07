У правительства Азербайджана был другой выход, кроме поднятия цен на бензин и дизель – Российский эксперт

Повышение цен на бензин и дизельное топливо – это первый «подарок» 2021 года, который получили азербайджанцы. Инфляция – это и есть «ползучая» девальвация, о которой пока еще не принято говорить. Однако тут нужно сказать, что инфляция – это процесс, который затронул весь мир, его уже не остановить, и ускорила процесс пандемия.

О глобальной инфляции, о том, как стоит правительству действовать в таких условиях, стоит ли ожидать роста цен или можно как-то этот процесс притормозить, рассказал # российский экономист Дмитрий Голубовский.

-Вы говорили о глобальной инфляции. Вот она пришла и в Азербайджан. Как ее можно приостановить?

-Самый простой путь – укрепить национальную валюту к доллару, если это позволяет состояние торгового баланса. Торговый баланс Азербайджана, как и России, определяется нефтью. Если цена нефти в последние месяцы выросла при постоянном курсе маната к доллару, значит внешняя цена нефтепродуктов в национальной валюте тоже выросла. Это простая арифметика. Раз выросла внешняя цена, внутренняя постарается сравняться с внешней.

Укрепить национальную валюту вслед за ростом нефтяных цен – значит, сгладить ту часть инфляции, которая пришлась на удорожание нефти. Мне кажется, в добывающей и экспортирующей нефть стране не должно возникать ситуации, когда дизель за короткий срок дорожает сразу на треть, как это случилось в Азербайджане. Это можно объяснить лишь стремлением нефтегазового комплекса получить внутри страны ту же прибыль, что и на внешнем рынке при постоянном курсе национальной валюты. Но на внутреннем рынке это уже получается сверхприбыль.

Но на это ведь могут быть причины, которые не афиширует правительство: рост государственных расходов на военные нужды, нужды безопасности и инфраструктуры. Такие расходы правительства часто секретят. Если налогообложение нефтедобычи, переработки и продажи нефти – основа бюджета, то такой рост цен может говорить просто о том, что бюджету сейчас нужно очень много денег. Для того, чтобы покрыть расходы на недавно закончившейся войны и строительство инфраструктуры на территориях, возвращенных Азербайджану Арменией по договору о прекращении огня.

Если я прав в своем предположении, и правительство допускает рост цен на топливо, потому что у него бюджетные проблемы, то я бы предложил другой путь решения таких проблем: внутренний займ. Когда правительство решает бюджетные проблемы так, что растет инфляция, оно решает их за счет всего народа в целом. При этом бедные в относительном выражении страдают больше. Если у богатых есть активы, которые дорожают по мере инфляции, то бедные только теряют. Инфляция усугубляет неравенство. Почему бы не решить вопрос бюджетного дефицита внутренним займом? Восстановление нефтяных цен обеспечит стабильность валютного курса. Если предложить инвесторам государственные облигации в национальной валюте под хороший по нынешним временам процент (под 6-7% годовых) – это будет хорошим решением. Правительство вместо того, чтобы обкладывать «инфляционным налогом» всех без разбора, привлечет для своих нужд сбережения тех, у кого они есть. Можно выпустить и внешний долг: например, разместить рублевые облигации на московский бирже. Беларусь давно это делает, и они пользуются спросом у инвесторов. Рубль тоже нефтяная валюта, и валютный риск по такому займу, связанный с колебанием нефтяных цен, не будет столь велик, как по займу в долларах.

Рост экономики, которая будет восстанавливаться вместе с нефтяными ценами, позволит в будущем рассчитаться с долгами.

-Стоит ожидать роста цен на продукты питания, поступаемые из России?

-При условии относительно стабильного курса маната к рублю (он уже несколько месяцев живет в диапазоне 43…45) стоит, конечно. Просто потому, что они дорожают в самой России. Инфляция в России вышла вверх за границу, определяемую Банком России, превысив по итогам года 4% по широкой потребительской корзине. Продовольственная инфляция в России уже под 6% по официальным данным. По неофициальным – выше.

-В Азербайджане повысилась цена на дизель в 34%. Чего стоит нам ожидать? Как будет влиять на всю экономическую цепочку в стране?

-Плохо будет влиять, потому что затраты на топливо – значительная часть издержек в отрасли перевозок, и, что важнее, в сельском хозяйстве. Издержки по всем цепочкам заметно вырастут. Нужно предпринять меры по контролю цен на топливо. Как минимум, гарантировать их стабильность на следующий год, чтобы аграрии могли спланировать свою хозяйственную деятельность. Аграриям нужно оказать поддержку, которая компенсировала бы бросок цен хотя бы отчасти. Например — налоговыми послаблениями или субсидиями.

-Правительство говорит, что повышения цен на продукты питания не будет. Однако возможно ли это?

-Если правительство говорит также, но не анонсирует при этом конкретных действий, как именно оно не допустит роста цен на продовольствие после стремительного роста цен на топливо, то оно окажется перед народом в очень неприятном положении, когда скачок цен на продовольствие случится, и уже ничего нельзя будет сделать. Будьте реалистами: если дорожает топливо, значит дорожает себестоимость всего, в том числе и агропродукции, если только не принять упреждающих мер, компенсирующих агропроизводителям возникшие издержки. Рост себестоимости будет, так или иначе, переложен производителем на конечного потребителя.