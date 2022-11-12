Цены на автомобильное топливо стремительно выросли в ряде стран, но у нас они оставались стабильными – с таким заявлением выступил министр финансов Самир Шарифов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, это связано с политикой Тарифного (ценового) совета. «В настоящее время инфляция присуща не только Азербайджану. В ряде стран, в том числе и развитых, фиксируются высокие показатели инфляции, которых не было за последние 40 лет», — цитируют СМИ главу ведомства.

Такие заявления звучат у нас обычно неспроста. Наученные опытом предыдущих повышений, граждане привыкли к подобным сравнениям. Как правило, они следует вслед за повышением тарифов, но последовательность в этом случае не столь важна, поскольку главный вопрос – когда и насколько поднимутся цены.

После некоторого затишья на топливном рынке, цены на горючее могут подрасти в начале нового года, считают в местных экспертных кругах.

По утверждению экономиста Рауфа Гараева, незначительное подорожание может произойти под занавес года, а связаны такие ожидания с летним повышением акциза. Ведь если вспомнить, постановлением Кабинета Министров от 23 августа 2022 года в стране была повышена акцизная ставка на АИ-92 и дизель. Ставка акциза на бензин была увеличена с 42 до 42,5%, а на дизельное топливо — с 18 до 18,3%.

Само решение вступило в силу с 1 сентября. Тогда же отмечалось, что из-за повышения ставки акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо возникла необходимость пересмотреть решение Ценового совета от 26 июля 2022 года.

«Это означает, что к концу года стоимость бензина АИ-92 и дизтоплива подрастет. Процент прироста акциза показывает, что подорожание будет незначительным, так что население его не почувствует», — считает Гараев.

Собеседник # напомнил, что последний раз автомобильное топливо подорожало у нас в июле этого года. Импортируемая марка АИ-95 поднялась на 40 гяпиков – до 2 манатов. Причиной роста стоимости бензина, ранее продаваемого по 1,6 маната за литр, тогда назвали повышение цен на мировых рынках.

В отличие от премиальных марок – АИ – 95 и АИ – 98, цены на дизель и народную марку АИ-92 регулируются у нас Тарифным советом и пересматривались 4 января 2021 года. Тогда стоимость литра АИ-92 повысилась с 90 гяпиков до 1 маната, а литр дизельного топлива подорожал с 60 до 80 гяпиков.

Тренд на рост автомобильного топлива наметился под конец этого года и за границей. Подорожание горючего прогнозируют в России. «Если инфляция будет высокая, можно ожидать и увеличения индикаторов цен на бензин в сторону повышения. По прогнозам ЦБ, в следующем году у нас инфляция составит до 5–7%. Соответственно, бензин будет находиться в пределах этих колебаний», — сообщил в эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец. Похожую тенденцию фиксируют в Казахстане и прочих соседних странах.