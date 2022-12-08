Для делимитации границ между Азербайджаном и Арменией могут понадобиться еще 30 лет. Будем ждать?

Эти два ранее труднопроизносимых слова сегодня у всех на устах: делимитация и демаркация. Считается, что делимитация и демаркация границ является очень важным, даже главным шагом к коренному решению конфликта между Азербайджаном и Арменией, основным условием для заключения долгожданного мирного договора. Но когда политики говорят, а журналисты пишут об этом, представляют ли они себе, насколько длительными по времени и сложными по сути являются названные процессы? Учитывают ли они, что, например, с Грузией уже 30 лет уточняются на карте (делимитация) и отмечаются на местности (демаркация) границы между нашими странами, а треть работы еще впереди. Это несмотря на то, что найти общий язык с Грузией в земельных спорах для Азербайджана несравнимо легче, чем договориться по таким же вопросам с Арменией.

Европейский Союз обещает оказать методологическую помощь, а Россия предоставить точные крупномасштабные военные карты для ускорения процесса делимитации. Спасибо, конечно, однако и это не гарантирует скорейшего решения многих пограничных споров. Если совершенная технология является решением проблемы, то почему Евросоюз до сих пор не устраняет давнишний пограничный спор между Францией и Италией из-за маленькой пещеры на вершине горы Монблан? Или не добивается согласия между Хорватией и Словенией, Грецией и Турцией, оспаривающих иногда даже не земли, нет, а голые скалы? А почему эти высокоточные военные карты не помогают России для делимитации границ в Арктике, на Курильских островах?

Потому что главная трудность этого процесса не в отсутствии хороших карт и методологии, а в том, что, определяя место для установления пограничных столбов, стороны должны прийти к взаимному согласию с учетом и таких факторов, как справедливость, безопасность, рациональность, а в ряде случаев и устранение ошибок истории, включая новейшие периоды. Как только начнется работа по делимитации, мы столкнемся с десятками подобных проблем, каждая из которых потребует досконального изучения.

Со дня появления на карте мира очертаний двух независимых государств Азербайджан и Aрмения, комплекс противоречий в их отношениях сделал границы между ними зыбкими и расплывчатыми, создавая тем самым условия для самого жесткого противостояния. Сначала в период АДР, затем в первые десятилетия советской власти Азербайджан под давлением разных сил отказывался от некоторых своих территорий в пользу Армении. Но соседи, с небольшими перерывами, продолжали предъявлять новые претензии. Так было и в 1940-х, и в 50-х, и в 60-х годах.

Вспоминая о приграничном конфликте с Арменией в 1968-1969 годах, бывший руководитель Азербайджана Гейдар Алиев отмечал:

“Армения хотела присоединить к себе некоторые земли в приграничных с ней районах Азербайджана. Они доставали старые карты 28 года или 29 года. Переговоры продолжались два-три года. Эти переговоры вместе с Вели Ахундовым вели Мамед Искандеров, Энвер Алиханов и второй секретарь Елистратов. К сожалению, в результате этих переговоров в мае 1969 года Верховный Совет Азербайджана вынес решение о том, что эти приграничные земли действительно принадлежат Армении и должны быть ей переданы. Я знаю, каким образом в то время было принято это несправедливое решение… Хочу сказать, что Вели Ахундов, конечно же, не хотел передачи этих земель. Однако давление сверху, то есть из Москвы, нажимы справа и слева привели к принятию такого решения. Став в июле руководителем Азербайджана, я в течение месяца изучал данный вопрос и в результате отказался выполнять это решение. Они еще долго пытались решить вопрос в свою пользу, но я не позволил… Они откровенно это не говорили, но посредством руководящих работников доводили до моего сведения, что надо бы уточнить карты Азербайджана и Армении, потому что в 20-х годах были допущены определенные ошибки. Я всем отвечал, что наши границы известны, определены, и нет никакой надобности что-то менять”.

Но это не означало конец территориальным спорам. Пограничные конфликты возникали и 1970-х, и в 80-х годах. Не всегда Азербайджану удавалось выходить из них без потерь.

Один из последних таких случаев до начала Карабахской войны произошел в 1983 году. История была связана с участком в 1675 гектаров, принадлежащим селу Кемерли Казахского района Азербайджанской ССР.

Население Кемерли, расположенного рядом с селом Довег Ноемберянского района (ныне Тавушская область) Армянской ССР, организовало массовый протест против решения о передаче этого лесистого участка соседней республике. По указанию из Москвы, 24 октября 1984 года в Кемерли была направлена комиссия в составе 8 человек, в том числе заместителя председателя Совета Министров Азербайджанской ССР Расизаде, первого секретаря Казахского райкома партии Сулейманова, заместителя председателя Совета Министров Армянской ССР Мовсесяна, первого секретаря Ноемберянского райкома партии Мамяна. Разгневанные кемерлинцы в местности “Батаглы булаг” (Заболоченный родник) перевернули машины членов комиссии, а их самих потащили в село. Заставили составить и подписать акт о том, что эта земля принадлежит селу Кемерли и не может быть никому передана. После этого членов комиссии отпустили.

Подобный случай в СССР был редкой дерзостью. Для устранения протеста, нормализации ситуации и привлечения к ответственности виновных в Казах съехались высокопоставленные партийные чины из Москвы и Баку, руководители МВД, КГБ. Была организована следственная группа под руководством прокурора Следственного управления Прокуратуры СССР Асташина, куда вошли представители прокуратуры обеих республик. Справки, подготовленные партийными и правоохранительными органами, не отражали суть события, оставляли в тени главную причину конфликта.

На заседании бюро ЦК КП Азербайджана, 12 ноября 1984 года, был обсужден вопрос «О конфликте в селе Кемерли Казахского района». По поручению из Москвы, территориальное притязание Армении было удовлетворено и наказанием нескольких кемерлинцев истории был положен конец.

Сейчас в этой местности нет никого. По ней передвигаться невозможно, поскольку участок заминирован с обеих сторон. Это было сделано в конце 1980-х годов после того, как территориальные споры между Арменией и Азербайджаном превратились в самую настоящую войну.

Какие-то старые территориальные вопросы война сняла, но породила новые. Азербайджан больше не требует свои семь оккупированных районов от Армении обратно, он их отвоевал, теперь уже Армения жалуется на то, что Азербайджан в ходе военных операций мая 2021 и сентября 2022 годов оккупировал 50 кв.км ее земель, которые подлежат возврату, а граница должна быть перенесена. Годами накоплено множество таких споров и взаимных претензий. На этапе демилитации границ каждый из них будет обсуждаться. В некоторых случаях европейская методология и российские карты помогут, а в некоторых случаях решающую роль будут играть иные факторы.

Конечно, для установления устойчивых отношений между соседними странами делимитация и демаркация границ просто обязательна. Но для создания мира, взаимного признания территориальной целостности и установления дипломатических отношений нет необходимости ждать завершения этих процессов. Выдвижение такого условия — значит отбросить подписание мирного договора на потом. Может быть, на целые десятилетия. Логика говорит об обратном: скорее, именно в условиях мирного сосуществования можно успешно и без серьезных эксцессов решить проблемы делимитации и демаркации.

В конце концов, у мира не бывает границ.

https://pressklub.az/eksklyuziv/u-mira-ne-byvaet-granicz/?lang=ru