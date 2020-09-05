У космонавтов нашли изменения в мозге

Ученые рассказали о влиянии длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на исследование российских и западных специалистов.

По словам экспертов, в результате нахождения в невесомости в течение определенного времени распределение белого и серого вещества в мозге изменяется. Также увеличиваются желудочки головного мозга, и в них становится больше спинномозговой жидкости.

Ученые полагают, что таким образом нервная система приспосабливается и уделяет больше внимания тем областям мозга, которые отвечают за контроль движений и ощущение положения различных частей тела относительно друг друга. Отмечается, что мозг космонавта возвращается к нормальному состоянию после семи месяцев на Земле.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко в 2023 году может установить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Кононенко вместе с Анной Кикиной осенью 2022 года отправится на Международную космическую станцию (МКС), где он, предположительно, проведет около полугода. Для того, чтобы побить рекорд по суммарному нахождению в космосе россиянина Геннадия Падалки (878 суток), Кононенко необходимо пробыть на МКС всего 142 дня.