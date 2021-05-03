У границ Азербайджана появились два российских военных опорных пункта

Российские военные создали два новых опорных пункта на юге Армении недалеко от границы с Азербайджаном в качестве «дополнительной гарантии безопасности» после прошлогоднего конфликта, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Армении Николая Пашиняна.

Этот шаг усиливает присутствие Москве в регионе, куда она в прошлом году направила дополнительные войска для поддержания мира в соответствии с соглашением, положившим конец шестинедельной войне в Нагорном Карабахе.

У России есть военная база на северо-западе Армении. Кроме того, она направила 2000 миротворцев в Нагорный Карабах.

«На юге Армении в Сюникской области созданы два опорных пункта 102-й российской военной базы, – цитируют слова Пашиняна российские СМИ. – Это дополнительная гарантия безопасности не только Сюникской области, но и Армении». (Голос Америки)