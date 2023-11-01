Премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится к отмене 9-го пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает #, об этом пишет армянская газета «Грапарак».

«Несколько месяцев назад Никол Пашинян заявил для ограниченного круга членов его партии, что они добьются отмены 9-го пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, касающегося процесса открытия коммуникаций».

Напоминая, что Пашинян намекал на это уже давно, издание пишет, что глава правительства открыто заявил об этом в ходе обсуждения проекта бюджета на 2024 год.

«В настоящее время мы находимся в процессе создания специального подразделения в Службе национальной безопасности, целью которого будет обеспечение безопасности коммуникаций. Кроме того, мы создали по всей стране патрульную полицию, в важнейшие задачи которой входит пропуск людей, грузов, товаров и транспортных средств по коммуникациям», — сказал Пашинян.

Напомним, что согласно пункту 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, транспортное сообщение между остальной частью Азербайджана и Нахчываном на территории Армении должна была контролировать Федеральная служба безопасности России.