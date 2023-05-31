Главной новостью утра 30 мая стала информация о массированной атаке беспилотниками центра Москвы и элитных районов Подмосковья. Прилетело, согласно различным источникам, от 25 до 32 дронов, часть из них были сбиты, но есть и попадания, в том числе по жилым зданиям на Ленинском проспекте и Профсоюзной.

Вопрос на засыпку: как удалось этим аппаратам дальнего действия долететь аж до самой до Москвы? Неужели Россия не только не вторая армия мира, но не в состоянии защитить даже свою столицу? И вообще, откуда и что прилетело?

Первый комментарий пришел от руководителя АНО «ЦРТТ», действительного государственного советника РФ 3 класса Алексея Рогозина. «Для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка» — такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая», — написал он в своем Telegram-канал.

По информации Алексея Рогозина, эти беспилотники оснащены двигателем внутреннего сгорания, размах крыла у них не менее 4 метров. Аппараты могут иметь дальность полета от 400 до 1000 километров. Стоимость одного такого дрона, предположительно, составляет 30-200 тысяч долларов. По предварительным данным, радиоэлектронные способы борьбы с такими беспилотниками не эффективны, их можно только сбить.

А ИнформНапалм написал, что дроны были китайские и прилетели из восточной части Московской области.

Исходя из имеющейся весьма скудной информации, можно предположить:

— беспилотники с учетом дальности полета от 400 до 1000 километров, вполне могли быть запущены с украинской стороны, хотя официальный Киев в лице советника главы офиса президента Михаила Подоляка в эфире программы Breakfast Show отрицал причастность своей страны, предположив, что в эру искусственного интеллекта направленные на Украину дроны могли вернуться к своим создателям;

— с учетом числа попаданий (три только в самой Москве) и сбитых по сообщениям минобороны РФ (8 шт.) беспилотников небо над Москвой защищено не очень хорошо;

— более того, если это украинские аппараты, с учетом кратчайшего расстояния по воздуху от украинской границы до Москвы около 850 км, небо всей России вообще не защищено, коли дроны свободно одолели этот путь;

— а может ударили по Москве свои же? объявил же главный российский палач Евгений Пригожин теперь уже войну против Рублевки, да и сообщение о прилете китайских дронов с Подмосковья нельзя игнорировать.

Хотя, последнее, исходя из реакции Пригожина на атаку Москвы, можно исключить. Он одним из первых успел выложить в соцсетях видео, в котором обложил в своей неповторримой манере весьма колоритным русским матом минобороны РФ, потребовав армейских чиновников оторвать свою пятую точку от дорогих кресел и начать, коли не наступать, то хотя бы оборонять столицу. При этом он пожелал прилета по их домам на Рублевке.

«По поводу беспилотников, которые летают над Москвой и в Москве. Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои с*аки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали них*ра, чтобы наступать. Какого х*я вы допускаете прилеты этих беспилотников в Москву?» — разразился в истерике главарь «вагнеровцев».

А выводы напрашиваются сами собой: известное выражение из сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена «король-то голый» давно и прочно пристало к руководителю РФ, как касательно его внутренней политики, экономического и социального развития страны, так и внешней политики, венцом краха которой стало вторжение в Украину. Еще недавно благодаря своей пропагандисткой машине воцарившийся на обложке журнала Time, являющийся членом не только G20, но даже и G8, Владимир Путин стремительно из многоуважаемого лидера могущественной державы перешел в разряд преступника международного масштаба с ордером на арест от Гаагского суда.

Теперь уже Россию не только не считают могущественной державой, его лидеру подают руку лишь вожди африканских племен, да и пара-тройка лидеров СНГ, которые тоже вот-вот окончательно избавятся от назойливой опеки старшего брата. Благодаря Украине. Которая проявила невиданную доселе в мире волю к сопротивлению и изгнанию оккупанта со своей земли. Благодаря которой окончательно и бесповоротно развеян миф о второй армии мира, о непобедимости и неподражаемости русского оружия. Мало того, что и сама армия, и ее оружие стали посмешищем для всего мира, так вчера, уже во второй раз (первым стал пролет беспилотников над Сенатским дворцом и пожар на его куполе) оказалось, что даже Москву вторая армия мира не способна защитить.

Вывод окончательный и бесповоротный: в России не только «король голый», но и небо дырявое…