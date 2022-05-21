Продюсеры Лукас Фостер, Роб Пэрис, Майк Уизерилл и сценарист Курт Уиммер работают над продолжением вышедшего в 2009 году фильма «Законопослушный гражданин». Об этом сообщает портал Deadline.

Также в создании сиквела участвует актер Джерард Батлер, сыгравший главного героя первой картины. Сюжет фильма пока держится в секрете.

Фостер отметил, что «рад вновь вернуться к этим замечательным персонажам и этой захватывающей теме, которая кажется еще более актуальной сегодня». В прошлом он работал вместе с Уиммером над фильмами «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом в главной роли, «Короли улиц» с Киану Ривзом и «Детьми кукурузы» по роману Стивена Кинга.

«Законопослушный гражданин» вышел на экраны в 2009 году и собрал в прокате более $130 миллионов. По сюжету герой Джерарда Батлера решает отомстить окружному прокурору, который пошел на сделку с преступниками и освободил из тюрьмы убийц его жены и дочери. В декабре картина вошла в тройку самых просматриваемых фильмов на Netflix.