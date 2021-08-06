Певица Бритни Спирс поделилась в Instagram новостью о том, что у нее появился iPad. Поп-звезда опубликовала видео, в котором заявила, что ее жизнь с новым гаджетом стала совершенно другой.

«Ребята, у меня большие новости. Сегодня я получила свой первый iPad. Я так рада! У моих детей был iPad, но я получила свой только сейчас. Это грандиозный день! У меня всегда был маленький телефон, но теперь у меня есть iPad, и я чувствую, что моя жизнь меняется. Я так взволнована!», – очень эмоционально рассказала Бритни.

Неизвестно, почему у исполнительницы не было собственного планшета, но поклонники связали это с жесткими требованиями опекунства, установленного над Спирс.

После череды громких заявлений в суде и смены адвоката в жизни звезды начались изменения. Она стала вести себя более раскованно и откровенно рассказывает поклонникам о своей жизни.

Напомним, 23 июня Бритни заявила в суде, что в течение многих лет подвергалась жесткому контролю и эксплуатации. Она попросила отстранить ее отца Джеймса Спирса от опеки над ней, которая продолжается уже 13 лет.

После резонансного выступления она попросила у поклонников прощения за годы лжи, когда изображала, что с ней все хорошо. (korrespondent.net)