У берегов Калифорнии обнаружили затонувшую машину ВМС США с погибшими морпехами

Затонувшую боевую машину-амфибию с погибшими морпехами США нашли на дне у берегов Калифорнии. Об этом в своем Twitter cообщило командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты.

Ранее стало известно, что восемь американских морпехов пропали без вести и еще один погиб на учениях у побережья Калифорнии.

По информации командования, машина была обнаружена с помощью подводного аппарата, который посредством видеосъемки и зафиксировал, что в ней находятся человеческие останки погибших военных.

Информация о точном их числе не приводится. (Газета.Ру)