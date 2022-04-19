Про главу телеканала Russia Today, главного редактора «Россия сегодня» и Sputnik Маргариту Симоньян в азербайджанском обществе, и в частности, отечественных СМИ говорилось и писалось немало.

Ее антиазербайджанская деятельность на вышеуказанных постах известна всем. Особенно провокатор в юбке активизировалась в ходе 44-дневной войны. Тогда Симоньян всеми неправдами пыталась нанести урон своему государству, то есть России, призывая вступить в войну на стороне агрессора-Армении.

Благо, российскому политическому истеблишменту хватило ума и выдержки не поддаться на чудовищные провокации российской нацистки с армянским окрасом. Мало того, Марго попросили явиться на ковер (сами знаете куда), после чего ее писк не был слышен довольно продолжительное время.

Лишь после подписания Арменией соглашения о капитуляции, переполненная желчью неистовая Симоньян, выдавила из себя в Твиттере в адрес Никола Пашиняна: «Гори в аду, тварь».

Но после начала «не войны» в Украине, Симоньян вновь оказалась в своей стихии. Согласитесь, «не война» — удобный период, когда подобные Марго провокаторы могут без зазрения совести распространять лживые новости и фейки.

И вот на этом фоне, почувствовав свою безнаказанность, вновь попыталась засунуть свой мясистый армянский нос туда, куда не следовало. Она в Твиттере выступила с пожеланием увидеть Карабах в составе…России.

Естественно, после столь явной антиазербайджанщины отечественные СМИ отреагировали сразу же. Появились многочисленные публикации, обличающие и выворачивающие наизнанку сущность российско-армянской мегеры.

В этих статьях авторы (в том числе и Ваш покорный слуга) награждали российскую журналистку нелестными, но вполне справедливыми эпитетами. Красной нитью в определениях была квинтэссенция: «Симоньян – враг Азербайджана и азербайджанского народа». Но все мы немного ошиблись в резюме. Марго – враг не только азербайджанского народа. Она — враг самого понятия «человечность».

Достаточно послушать ее многочисленные выступления на различных российских политических ток-шоу, где она изрыгает ненависть в отношении Украины и украинского народа. Она, как и многие российские эксперты, ожидала блицкрига в соседней стране, с последующими победными реляциями. Но как показал ход событий, Москве не удалось рыбку съесть. Зато удалось примерить на себя одну из вариаций продолжения известной поговорки.

Несостоявшаяся эйфория плавно перешла в стадию когнитивного диссонанса. И потому подавляющая часть российских политиков и политологов (кто-то в завуалированной форме, кто-то с «открытым забралом») все чаще стали заменять мантру «нацистский режим» на более понятный, и близкий к истине тезис: уничтожить Украину.

Симоньян, не желая отставать от своих коллег по цеху, штампующих фейки, на днях выступила с потрясающим по глупости заявлением, призванным оправдать явные провалы российских «невоенных».

Оказывается, российских «невоенных, которые участвуют в не войне», «украинская трясина» затягивает вовсе не потому, что им показали «кузькину мать», а исключительно из-за…миролюбия Москвы. По мнению Маргариты Симоньян, «спецоперация» на Украине продвигается так медленно по следующей причине. Журналистка уверена, что вооружённым силам РФ мешает их милосердная позиция, которая не позволяет вести полномасштабную войну.

«Россия действует на Украине, как многим кажется, медленнее, чем нам многим здесь бы хотелось, и мягче именно потому, что она старается не превращать это не то что, не дай Бог, в геноцид, а даже в полноценную войну», — написала главный редактор RT в своём Telegram-канале.

Симоньян отметила, что война ведётся иначе. При настоящей войне Россия первым делом разнесла бы Киев «просто в хлам и просто в щепки». Она призвала не скатываться до уровня украинцев и сохранять благородство.

Порой, у меня возникает вопрос: в России точно знают, что довольно внушительные по цифрам деньги налогоплательщиков уходят на содержание масс-медиа, во главе которых стоит, мягко говоря, дебилка?

То есть, Симоньян считает, что разрушенные в Украине города, инфраструктуры различных профилей, сотни тысяч беженцев, тысячи убитых мирных жителей, в том числе и детей – это акт милосердия?

Но это всего лишь верхушка айсберга цинизма Марго. Она призывает не скатываться до уровня украинцев и сохранять благородство.

По мнению Марго, российские «невоенные», насилуя украинских женщин, проявляют благородство. Они же не всех убивают. А скатиться до уровня украинцев ни Симоньян, ни ей подобным не удастся. Для этого нужно смотреть вверх. Во всяком случае, Украина в России не вела «невоенные действия». Они защищали и защищают свои земли, свои дома.

Есть такая юмористическая сценка-пародия с участием Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова на передачу Максима Галкина «Лучше всех». Под занавес выступления Тимур говорит: «Я в своей жизни видел много упырей, но ты лучше всех». Эти слова в данном контексте можно адресовать и Симоньян: «Ты лучше всех»…