Twitter запретил лайкать спорные посты Трампа

Социальная сеть Twitter в субботу на некоторое время запретила ставить отметку «нравится» к нескольким сообщениям президента США Дональда Трампа о его победе на прошедших выборах и о том, что «выборы были украдены».

Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание Hill со ссылкой на заявление представителя компании.

Ранее Трамп опубликовал несколько твитов, в которых раскритиковал решение Верховного суда, отказавшегося рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов. Соцсеть уведомила своих пользователей о том, что информация в трех сообщениях является «спорной».

Однако пользователи Twitter в течение как минимум часа не могли также поставить отметку «нравится» или ответить ни на один из твитов. Вместо этого в соцсети появлялось сообщение: «Мы пытаемся не допустить, чтобы подобный твит, который нарушает правила Twitter, достигал бы большего числа людей, поэтому мы отключили большинство способов реагировать на него», сообщает издание.

Позднее представитель Twitter сообщил изданию, что соцсеть вернула возможность реагировать на сообщения президента.

«Мы непреднамеренно приняли меры, направленные на то, чтобы ограничить возможность реагировать на отмеченный твит. Теперь на твит можно реагировать», — заявил представитель соцсети.

Трамп не раз обвинял соцсети в том, что они играют против него и поддерживают его политических противников. Соцсети, включая Twitter, это отрицают.