Twitter заблокировал свыше тысячи пропагандистских аккаунтов из России

Социальная сеть Twitter удалила более 32 тысяч активных аккаунтов, на которых, как считают в корпорации, распространялась пропагандистская информация в интересах правительств России, Турции и Китая.

С Россией были связаны 1152 учетные записи — в Twitter полагают, что все они связаны с сайтом «Актуальная политика», который «занимается политической пропагандой внутри России при поддержке государства». В заявлении Twitter 12 июля сказано, что эта сеть аккаунтов была заблокирована за нарушение политики противодействия манипуляции, — в частности, за то, что они занимались перепостами и распространением неоригинальной информации в политических целях.

Подавляющая часть удаленных учетных записей — 23 750 активных аккаунтов — была связана с Китаем. Авторы этих страниц на китайском языке прославляли деятельность Коммунистической партии Китая и распространяли манипулятивные или пропагандистские сообщения о пандемии коронавируса, акциях протеста в Гонконге и ситуации в Тайване, объединение которого с Китаем является заявленной целью руководства КНР. Twitter также обнаружил и заблокировал свыше 150 тыс. аккаунтов-ботов , усиливающих виральность китайских пропагандистских постов с помощью ретвитов.

Кроме того, Twitter ликвидировал сеть из 7340 учетных записей, публиковавших посты в поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития. Информацию о всех заблокированных учетных записях онлайн-корпорация передала Австралийскому институту стратегической политики (ASPI) и Стэнфордской интернет-обсерватории (SIO). (DW)