Турция запретила ввоз продуктов животноводства из Китая

Турция временно запретила ввоз животных и продуктов животного происхождения из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
«В связи с распространением вызванного коронавирусом заболевания, временно прекращен импорт продуктов животного происхождения и животных в любом виде из Китая», — сообщил Коджа в эфире канала NTV.
По его словам, повторные тесты на наличие коронавируса, взятые у 61 человека, находящегося в карантине, оказались отрицательными.(РИА Новости)
| 2020-02-07T22:34:52+00:00 8 февраля 2020, 00:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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