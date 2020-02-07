Турция запретила ввоз продуктов животноводства из Китая

Турция временно запретила ввоз животных и продуктов животного происхождения из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
«В связи с распространением вызванного коронавирусом заболевания, временно прекращен импорт продуктов животного происхождения и животных в любом виде из Китая», — сообщил Коджа в эфире канала NTV.
По его словам, повторные тесты на наличие коронавируса, взятые у 61 человека, находящегося в карантине, оказались отрицательными.(РИА Новости)