Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля», — приводит слова министра газета Sabah.