Турция оставит свое небо закрытым для самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

Турция подтвердила, что закрыла свое небо для израильских самолетов и не намерена открывать воздушное пространство для визита премьера Израиля Нетаньяху в Азербайджан, который он намерен посетить с 7 по 11 мая. Заявление было сделано после того, как в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган разрешит использовать свое небо для пролета самолета Нетаньяху по просьбе Баку.

«Турция закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов в результате геноцидной политики Израиля в отношении Газы. Турция продолжает поддерживать справедливое дело палестинского народа. Не полагайтесь на необоснованные обвинения», — говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией.

В ноябре 2024 года Турция отказалась открыть воздушное пространство для самолета президента Израиля Ицхака Герцога, который летел в Азербайджан на климатический саммит ООН.