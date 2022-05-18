Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщили источники FT.
«Послы (стран. — Прим. ред.) НАТО встретились в среду, чтобы начать переговоры о приеме в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но воспрепятствование Анкары остановило любое голосование», — отмечает издание.
Отмечается, что это ставит под сомнение возможность альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течении одной-двух недель.
Все 30 стран-членов НАТО должны их ратифицировать, однако процесс может начаться только тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит эти страны вступить в НАТО.