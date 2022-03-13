Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет вводить санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы», — сказал он на пресс-конференции.

США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России из-за спецоперации в Украине. При этом Китае заявили, что санкции не помогут разрешить украинский кризис.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал совершенно недопустимыми нападки на представителей российской культур.