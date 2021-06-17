Управление по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при правительстве Турции (YTB) в 2021 году выделит специальную квоту для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны в рамках турецкой стипендиальной программы. Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, заявил глава YTB Абдулла Эрен во время посещения Фонда «Яшат», созданного для поддержки раненых и семей шехидов, сообщает ведомство.

«Турция всегда рядом с Азербайджаном в его правом деле. YTB увеличит поддержку Азербайджану благодаря реализации своих проектов», — сказал Эрен на встрече с представителями фонда.

Эрен также посетил азербайджанский университет «Хазар», встретился с участниками Платформы ученых и предпринимателей — выпускников турецких вузов.

«Выпускники турецких вузов являются важным элементом, укрепляющим единство Турции и Азербайджана», — сказал Эрен.

В свою очередь участники платформы вручили главе YTB награду «Братство» за поддержку Азербайджана в области образования.