Власти Турции заявили, что с Россией идут переговоры о статусе «зерновой сделки» после того, как Москва объявила о приостановке участия в ней. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя из турецкой администрации.

«В воскресенье проходят переговоры с Россией по черноморской «зерновой сделке», они продолжатся в понедельник», — говорится в статье.

По его словам, «основания для оптимизма есть». Он добавил, что суда с зерном в данный момент не выходят из портов Украины.

Ранее сообщалось, что Турция на всех уровнях осуществляет «телефонную дипломатию» с российской стороной по ситуации вокруг зерновой сделки, заявил источник в Стамбуле.

При этом Анкара не уточняет подробности переговоров с Москвой, добавил собеседник агентства. Однако со стороны Турции пока не приводятся какие-либо детали по части зерновой сделки.

29 октября в МИД России объявили, что Москва с учетом атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя приняла решение приостановить реализацию «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции. (Газета.Ру)