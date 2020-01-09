Турция в Ливии: перелома не будет, а конфликт затянется

Регион Ближнего Востока «кипит» разными войнами. На фоне шума, который возник в последние дни между США и Ираном, а именно убийства иранского генерала Гасыма Сулеймани и атакой Ирана на американские военные базы в Ираке, первая группа турецких военных прибыла в ливийскую столицу.

Командующий силами поддержки операции «Вулкан гнева» Насер Аммар заявил, что «наши силы могут нанести большой урон ливийской армии после прибытия первой части турецких сил в Триполи»,- цитирует его портал Afrigate News.

По его словам, у сил правительства национального согласия теперь есть возможность сбивать самолеты Ливийской национальной армии, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. Он добавил, что поддержка турецких войск дает возможность авиации ПНС проводить операции.

«Отныне никаких комплиментов не будет»,- заключил Аммар.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что турецкие военные выдвинулись в Ливию по просьбе руководителя правительства национального согласия Файеза Сараджа для «поддержки законных властей». Кроме того, стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам, вызвавшие осуждение стран региона.

Комментируя ситуацию #, эксперт по Ближнему Востоку и Магрибу Василий Кузнецов, сказал, что как только турецкие силы вступили на землю Ливии, город Сирт перешел под контроль Хафтара.

«Сирт перешел под контроль ливийской национальной армии (ЛНА), произошло это в результате перехода милиций, бригад под контроль Хафтара. Они идеологически склонялись к саляфизму-мадхализму, которую исповедует часть ЛНА»,- сказал эксперт.

По его мнению, отправка турецких войск в Ливию ставит перед милициями правительства много вопросов.

«С одной стороны они получают военную поддержку, с другой для некоторых групп эта военная поддержка играет негативную роль, поскольку это внешнее вмешательство и национальные интересы могут их заставить перейти на сторону Хафтара. В целом же нужно сказать, что сам Хафтар тоже активно пользуется внешними игроками, дипломатической и финансовой поддержкой, а также военно-политической со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии»,- подчеркнул аналитик.

Эксперт также отмечает, что идеологически существует определенное сходство между Турцией и правительством национального согласия Ливии.

«Тут есть несколько причин, из-за которых туда отправляется турецкое войско. Есть заинтересованность в том, чтобы избавиться от контингента бойцов, которые участвовали в войне в Сирии, это правда. Тут есть интерес расширения зоны своего влияния в Ливии, и, конечно же, коммерческий интерес, связанный с нефте-газовым сектором Ливии и деятельностью там турецких компаний. Тем более, что это соглашение, которое было подписано между Турцией и правительством Ливии, дает Анкаре преференции в случае победы в войне», — полагает он.

К вопросу о том, насколько ввод турецких войск сможет серьезно изменить ход войны.

«Есть кто сравнивает это с приходом России в Сирию, но это некоторая переоценка. По крайней мере, о таких же масштабах речи не может быть. Кроме того, когда Россия начала сирийскую кампанию, она выступила не только на стороне законного правительства, она выступила на стороне правительства, у которого имеются институты госуправления, которые способны эффективно контролировать территории и в политическом и в экономическом и военном плане.

Здесь же ситуация иная. Институты госуправления очень слабые, нет опыта контроля над территориями, само правительство тоже слабое и большую роль играют милиции. Поэтому насколько это позволит произвести перелом в боевых действиях, я бы не рискнул прогнозировать. Скорее больше будет затягивание конфликта», — резюмировал он.