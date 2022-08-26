Министерство иностранных дел Турции распространило обращение в связи с возвращением Азербайджану города Лачин, сел Забух и Сус.

Сообщается, что Турция удовлетворена тем, город Лачин, села Забух и Сус возвращены Азербайджану.

«Мы испытываем удовлетворение тем, что город Лачин, села Забух и Сус были сегодня возвращены Азербайджану в рамках процесса, идущего в соответствии с заявлением от 9 ноября (10 ноября – ред.) 2020 года. Надеемся, что этот важный шаг по восстановлению мира и стабильности на Южном Кавказе внесет вклад в нормализацию ситуации в регионе и в азербайджано-армянские отношения. Турция, как продолжала, так и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет братского Азербайджана», — говорится в обращении.