14 ноября в 19:00 состоится художественно-музыкальный вечер «C возвращением» в рамках проекта «Слово храбрых», организованный Международным фондом азербайджанцев мира (МАФ) при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, сообщает #.

Художественно-музыкальный вечер, который пройдет в Международном центре мугама, будет посвящен третьей годовщине «Дня Победы», который отмечается 8 ноября.

На мероприятии прозвучат песни «Клятва шахидов» на слова поэта Арифа Абдуллазаде на музыку заслуженного деятеля искусств Азербайджана Джаваншира Гулиева и впервые будет исполнена песня «C возвращением» в исполнении заслуженной артистки Азербайджана Лалы Мамедовой на слова поэтессы Нигяр Гасанзаде и музыку Ханым Исмаилгызы.

На музыкально-художественном вечере выступят один из лауреатов Международного фестиваля мугама Хазрат Азизли, поэты и музыканты – ветераны войны.

Автор идеи проекта – поэтесса, председатель комитета по культуре, социальным и гуманитарным вопросам Международного фонда азербайджанцев мира Нигяр Гасанзаде.

Отметим, что накануне музыкального вечера произведения художников-ветеранов будут показаны в фойе Центра Мугама в рамках проекта Азербайджанского государственного телевидения «Сражающиеся художники «. Вход на мероприятие свободный.