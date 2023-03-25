Анкара считает необходимым тщательно изучить предложения Пекина по урегулированию на Украине. Об этом заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV.
«Мы с самого начала придерживались сбалансированной политики, которая настроена против войны, — утверждает представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана. — Китай выступил с инициативами, которые требуют тщательного изучения».
Калын подчеркнул, что Турция готова их поддержать, если они «создадут фундамент для переговоров».