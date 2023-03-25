«Мы с самого начала придерживались сбалансированной политики, которая настроена против войны, — утверждает представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана. — Китай выступил с инициативами, которые требуют тщательного изучения».

Калын подчеркнул, что Турция готова их поддержать, если они «создадут фундамент для переговоров».