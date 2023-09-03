Турция продолжает вести вместе с Россией и Ираном переговоры с целью нормализации отношений с Сирией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает Anadolu.

«Мы вместе с Ираном и Россией продолжаем в четырехстороннем формате вести работу по Сирии. Круг вопросов большой. Есть, конечно, вещи, на которые каждая из сторон не может пойти. Мы продолжаем обсуждение», — сказал Фидан.

По его словам, турецкая сторона ожидает конкретных мер от кабмина Сирии для благополучного возвращения сирийских беженцев на родину из Турции и предотвращения новых волн беженцев в эту страну.