Главы внешнеполитических ведомств Бахрейна и Ирана согласились начать переговоры, направленные на нормализацию отношений между странами. Об этом сообщило государственное информационное агентство Бахрейна, передает ТАСС.

Договоренность о запуске процесса нормализации была достигнута в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдель Латифа бен Рашеда аз-Заяни и исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, которая состоялась в Тегеране 23 июня. Как отмечает агентство, на этой встрече «обе стороны решили создать необходимые механизмы для начала переговоров между двумя странами и изучения путей возобновления политических отношений между ними».

В январе 2016 года после нападения на посольство Саудовской Аравии в иранской столице Манама, как и Эр-Рияд, разорвала дипломатические отношения с Тегераном. 10 марта 2023 года было объявлено о достижении Ираном и Саудовской Аравией договоренности о нормализации отношений и возобновлении работы посольств. 12 марта 2023 года в Манаме отметили, что открыты для восстановления связей с Тегераном, а 14 марта официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заверил, что Иран готов развивать сотрудничество со всеми соседями, в том числе с Бахрейном.